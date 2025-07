Iran, da Putin ok ad accordo nucleare con ‘arricchimento zero’ per Teheran

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto sia al presidente Usa Donald Trump che ai funzionari iraniani che sostiene l’idea di un accordo sul nucleare in cui l’Iran non possa arricchire l’uranio. Lo riporta Axios, citando fonti vicine alle discussioni.

La posizione di Putin

Axios sottolinea che la Russia è da anni il principale sostenitore diplomatico dell’Iran sulla questione nucleare ma, mentre Mosca difende pubblicamente il diritto dell’Iran all’arricchimento dell’uranio, Putin ha assunto una posizione più dura in privato dopo la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran.

Il dossier nucleare iraniano

Da anni prosegue l’arricchimento dell’uranio da parte di Teheran, con i Paesi occidentali, e in particolare Israele e Usa, che temono che il regime degli ayatollah voglia arrivare ad avere la bomba atomica. Una prospettiva che Tel Aviv non può accettare e proprio per questo nelle scorse settimane ha dato il via all’attacco ai siti nucleari iraniani, poi presi di mira anche dagli Usa con una operazione in grande stile. Ora l’obiettivo delle parti è tornare al dialogo ma l’Iran ha comunque detto chiaramente che non intende rinunciare al nucleare come energia da utilizzare per scopi pacifici.