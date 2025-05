Il capo del Cremlino ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo dell’Iran, Masoud Pezeshkian, i due hanno discusso dei progressi nei colloqui fra Teheran e gli Usa sul nucleare iraniano e Putin ha espresso la disponibilità di Mosca a “facilitare il progresso di questo dialogo con l’obiettivo di raggiungere un accordo equo basato sui principi del diritto internazionale”. Lo ha riferito il Cremlino, come riporta l’agenzia di stampa russa Interfax.

Il dialogo Putin-Pezeshkian sull’accordo con gli Usa sul nucleare

“Si è svolto uno scambio di opinioni sulle attuali questioni internazionali e regionali, compreso lo stato di avanzamento dei negoziati tra l’Iran e gli Stati Uniti, mediati dall’Oman, sul programma nucleare iraniano. È stata confermata la disponibilità della parte russa a facilitare il progresso di questo dialogo con l’obiettivo di raggiungere un accordo equo basato sui principi del diritto internazionale”, ha fatto sapere il Cremlino.

Putin e Pezeshkian hanno anche discusso della “espansione dei legami commerciali e di investimento reciprocamente vantaggiosi, anche attraverso l’attuazione di importanti progetti congiunti nei settori dei trasporti e dell’energia”. Putin ha espresso ancora una volta le sue condoglianze per la perdita di vite umane a seguito dell’esplosione nel porto di Shahid Rajaee il 26 aprile e “Pezeshkian, a sua volta, ha ringraziato la parte russa per la pronta assistenza nell’eliminare le conseguenze di questo disastro, sottolineando l’alta professionalità degli specialisti del Ministero delle Emergenze russo”, si legge nella dichiarazione.

“Il presidente iraniano ha inoltre rivolto calorose congratulazioni a Vladimir Putin e a tutti i cittadini russi per l’80° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica”, prosegue il Cremlino, riferendosi all’anniversario della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale. I presidenti hanno concordato di intensificare la collaborazione congiunta per rafforzare in modo globale la cooperazione pratica e il coordinamento tra Russia e Iran nel settore della politica estera, conclude Interfax.

