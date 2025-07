Australia, turista tedesca dispersa nell'entroterra: il video delle ricerche dall'alto

La polizia ritiene che gli aerei di ricerca siano la migliore possibilità di trovare la turista tedesca Carolina Wilga, il giorno dopo che il suo furgone è stato trovato abbandonato nell’entroterra australiano: lo ha riferito un ufficiale venerdì.

L’ultimo avvistamento noto della viaggiatrice di 26 anni è avvenuto il 29 giugno in un emporio nella città agricola di Beacon, 320 chilometri a nord-est della capitale dello stato dell’Australia occidentale, Perth. Da allora i suoi amici e la sua famiglia non hanno più avuto sue notizie. La scoperta del suo furgone giovedì nella natura selvaggia della riserva naturale di Karroun Hill, a circa 100 chilometri a nord di Beacon, ha focalizzato l’area di ricerca. La temperatura notturna nella zona è di poco superiore ai 2 gradi. La polizia ritiene che Wilga si sia persa e non sia vittima di un crimine.