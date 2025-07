Home > Esteri > Usa, fiume straripa e travolge villaggio del New Mexico: le immagini della devastazione

Negli Usa un villaggio di montagna del New Mexico è stato colpito da una alluvione improvvisa che ha ucciso tre persone, danneggiato decine di case e lasciato strade e canali intasati di fango e detriti.

Un uomo, una bambina di 4 anni e un bambino di 7 sono stati spazzati via da un parcheggio per camper lungo il Rio Ruidoso che è straripato. I corpi sono stati trovati a valle del parco a una distanza di circa tre chilometri. I due bambini erano imparentati, ma le autorità non hanno rilasciato i loro nomi. L’uomo deve essere identificato. Il sindaco di Ruidoso, Lynn Crawford, ha affermato che la comunità, a 210 chilometri da Albuquerque, è devastata dalla perdita di vite umane.