Ucraina, Merz: "Il mio messaggio a Trump è restate con noi europei"

(LaPresse) “E per concludere, ho due messaggi. Uno è per Mosca e per il presidente Putin. Il messaggio è molto semplice: non ci arrenderemo. E cari amici, il mio secondo messaggio è per Washington DC e per il presidente Donald Trump: restate con noi e restate con gli europei. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda e cerchiamo un ordine politico stabile in questo mondo. Sia gli americani che gli europei sono dalla nostra parte. Restate con noi, da questa parte e su questa pagina della nostra storia comune. Grazie mille, cari colleghi e amici.”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante il suo intervento in apertura della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma.

