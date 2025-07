Ucraina, Mattarella: "Omaggio a resistenza Kiev, sacrifici rivolti a futuro"

“Rendiamo omaggio alla determinazione e al coraggio con cui il popolo ucraino difende il diritto di determinare liberamente il proprio destino, resistendo tre anni a una guerra di aggressione ingiustificabile. Molte persone hanno perso la vita in questa difesa, anche un gran numero di civili inermi colpiti da bombardamenti indiscriminati. Tutti gli ucraini hanno affrontato sacrifici durissimi, operando con lo sguardo rivolto al futuro e non al passato”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla Ukraine Recovery Conference, in corso a Roma. “Nel suo proiettarsi verso il domani, Kiev può contare, desidero ribadirlo, su un sostegno corale alla sua scelta europea, obiettivo al quale puntare nonostante le difficili condizioni”, ha aggiunto.