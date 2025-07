Texas, a Kerrville commemorazione per le vittime delle inondazioni

Diverse centinaia di persone si sono riunite mercoledì sera per una cerimonia nello stadio di una scuola superiore in Texas per ricordare le almeno 120 persone morte nelle catastrofiche inondazioni improvvise durante le vacanze del 4 luglio, così come i molti ancora dispersi. “Le nostre comunità sono state colpite dalla tragedia letteralmente nell’oscurità”, ha detto Wyatt Wentrcek, un ministro locale della gioventù, alla folla sugli spalti del Tivy Antler Stadium di Kerrville.

Durante una serie di preghiere per le vittime e per le oltre 160 persone ancora ritenute scomparse nella contea di Kerr, duramente colpita, che comprende Kerrville, le persone tra la folla si sono abbracciate e si sono asciugate le lacrime. Molti partecipanti indossavano magliette blu con lo slogan della scuola, “Tivy Fight Never Die”, o nastri verdi per Camp Mystic, il centenario campo estivo cristiano femminile nella contea di Kerr dove sono morti almeno 27 campeggiatori e consulenti. Cinque campeggiatori e un assistente non sono stati ancora trovati. Intanto le squadre di ricerca e i volontari continuano a perlustrare il fiume Guadalupe alla ricerca delle persone ancora scomparse.