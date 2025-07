Regno Unito, Macron arriva a Downing Street per incontrare Starmer

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato accolto giovedì dal primo ministro britannico Keir Starmer al suo arrivo al numero 10 di Downing Street. Starmer e Macron si dedicano a un argomento che ha ostacolato i rapporti tra i governi britannico e francese: come impedire ai migranti di attraversare la Manica su piccole imbarcazioni.

Giovedì, al vertice Regno Unito-Francia che concluderà la permanenza di tre giorni di Macron a Londra, gli alti funzionari dei due Paesi cercheranno di siglare accordi sulla crescita economica, sulla cooperazione in materia di difesa e – forse la cosa più complicata di tutte – sull’immigrazione non autorizzata. Macron e Starmer visiteranno anche una base militare e parteciperanno a una riunione di pianificazione della “coalizione dei volenterosi”, un piano sostenuto da Regno Unito e Francia per una forza internazionale volta a garantire un futuro cessate il fuoco in Ucraina.