Migranti, centinaia trasferiti ad Atene da Creta

Più di 500 migranti sono arrivati ​​giovedì al porto di Lavrio, vicino ad Atene, dopo essere stati intercettati a sud dell’isola di Creta, mentre la Grecia attua misure di emergenza per far fronte all’aumento delle traversate del Mediterraneo dalla Libia.

I migranti, principalmente uomini giovani, sono stati trasferiti durante la notte a bordo di una nave dopo che il loro peschereccio era stato intercettato dalle autorità greche. Saranno inviati in strutture di detenzione vicino alla capitale. Il loro trasferimento sulla terraferma è stato ordinato perché i centri di accoglienza improvvisati a Creta hanno raggiunto la capacità massima. Mercoledì, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha annunciato che la Grecia sospenderà per tre mesi le procedure di asilo per i migranti che arrivano via mare dal Nord Africa.