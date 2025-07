Home > Esteri > Los Angeles, crolla tunnel in costruzione: operai intrappolati

Una parte di un enorme tunnel industriale in costruzione a Los Angeles è crollata mercoledì e 15 lavoratori potrebbero essere rimasti intrappolati, hanno detto i vigili del fuoco di Los Angeles. I lavoratori si trovavano a 9,6 chilometri dall’unico ingresso del tunnel, ha detto il dipartimento. Il video aereo della tv locale mostra i lavoratori che lasciano il tunnel. Brian Humphrey, portavoce dei soccorritori, ha detto di non poter confermare immediatamente se i lavoratori isolati siano stati salvati. Sul posto ci sono più di 100 soccorritori, compresi quelli specializzati in salvataggi da spazi confinati.