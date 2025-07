Home > Esteri > Dazi, von der Leyen: “Rapporto con Usa potrebbe non essere più come prima”

Tensioni per i dazi tra Ue e Usa (e non solo). “Sappiamo che il rapporto con gli Stati Uniti potrebbe non tornare più quello di una volta, ed è per questo che stiamo lavorando duramente per rafforzare e diversificare i nostri rapporti commerciali con gli altri”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al 7° Forum franco-italiano Confindustria-MEFED a Roma.

Intanto oggi ci sarà il voto di fiducia proprio per von der Leyen.

La diversificazione del mercato Ue

“L’80% del nostro commercio avviene con partner diversi dagli Stati Uniti, e possediamo già la più ampia rete di accordi di libero scambio con 76 paesi” ha detto ancora von der Leyen. “E ora, in un mondo flagellato dalla volatilità globale, vediamo che sempre più paesi si stanno rivolgendo all’Unione Europea. Solo per darvi qualche dato, da dicembre abbiamo concluso una nuova ondata di accordi commerciali, dal Mercosur al Messico alla Svizzera. Stiamo lavorando con l’India, che vuole concludere l’accordo entro la fine dell’anno, e con gli Emirati Arabi Uniti, le Filippine, la Malesia e il Pacifico, il famoso CPTPP. Tutti vogliono trattare con noi perché cercano qualcosa. Siamo affidabili. Rispettiamo le regole. La nostra industria offre la qualità di cui hanno bisogno. E perché fare affari con l’Europa fa bene agli affari”, conclude.

“Ho ascoltato le nostre aziende, che hanno ancora chiaro il bisogno di certezza, prevedibilità e commercio transatlantico, ed è per questo che la nostra priorità è stabilizzare la situazione con gli Stati Uniti” ha detto ancora.

“Gli Stati Uniti sono il nostro partner commerciale e di investimento più importante, rappresentando il 20% di tutte le nostre esportazioni, che vale circa il 3% del nostro PIL e milioni di posti di lavoro su entrambe le sponde dell’Atlantico dipendono da loro. Quindi, questo è stato un punto fondamentale che ho sottolineato nella mia recente telefonata con il Presidente Trump, ed è fondamentale per i negoziati”.

“Non ci siamo fermati a cercare un primo sforzo con gli Stati Uniti per mantenere i dazi il più bassi possibile e per fornire la stabilità di cui le aziende hanno bisogno, perché crediamo che i dazi siano una perdita per tutti, attaccano l’industria e le persone, ma non siamo nemmeno ingenui“, aggiunge.

Von der Leyen: “Italia e Francia motori per l’Europa”

“Siamo lieti di aver mantenuto la nostra forza industriale. Perché ci fornisce una base inestimabile per il futuro. Una base per guidare la prossima ondata di innovazione, mentre le tecnologie avanzate rimodellano il nostro modo di produrre. E una base per soddisfare il nostro crescente bisogno di sicurezza in un mondo più ostile, soprattutto in un momento in cui le dipendenze vengono strumentalizzate. E in questo sforzo, Italia e Francia sono in prima linea” dice ancora von der Leyen.

“Che si tratti di difesa o di energia – aggiunge -, state contribuendo a trasformare la strategia industriale europea in realtà, proprio quando ne abbiamo più bisogno. Allo stesso tempo, è chiaro che l’industria europea si trova ad affrontare forti venti contrari. Alcuni provengono dall’esterno: l’impatto di dazi e conflitti, o distorsioni commerciali e catene di approvvigionamento interrotte”.

“Ma alcuni li abbiamo creati noi stessi, almeno in parte – aggiunge ancora von der Leyen – dagli alti prezzi dell’energia e dai pesanti oneri normativi. Alla mancanza di capitali e alla mancanza di accesso agli stessi. Dobbiamo difendere i nostri interessi, in un mondo in cui altri fanno esattamente lo stesso, non più vincolati dalle stesse regole. Ma dobbiamo anche guardare dentro di noi e rimuovere le barriere che ci frenano. Quindi, su entrambi i fronti, il mio messaggio oggi è semplice: l’Europa ha capito. E l’Europa è impegnata”.

Von der Leyen evidenzia al V Forum Economico Franco-Italiano tra Confindustria e il Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) che Italia e Francia sono “due dei motori dell’industria e dell’economia europea. Non molto tempo fa, si credeva che le economie ricche avrebbero inevitabilmente abbandonato la produzione per concentrarsi sui servizi. Ma l’Europa non ha seguito questa strada tanto quanto altre. Il settore manifatturiero rappresenta ancora circa il 16% del valore aggiunto dell’Ue, rispetto a solo l’11% negli Stati Uniti. E sostiene circa 30 milioni di posti di lavoro, più del doppio rispetto agli Stati Uniti”.