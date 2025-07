Dazi, Trump invia le lettere. Il Brasile la restituisce all’ambasciata Usa

Donald Trump continua la sua guerra commerciale sui dazi, tra lettere inviate a diversi Paesi e annunci di aumenti delle tariffe.

Il Brasile restituisce la lettera sui dazi all’ambasciata Usa

Il governo brasiliano ha restituito all’ambasciata Usa la lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che annuncia dazi del 50%. Il presidente brasiliano Luiz Ignacio Lula da Silva ha promesso di ricambiare la mossa contro i dazi imposti dal presidente Trump. All’incaricato d’affari dell’ambasciata statunitense Gabriel Escobari i funzionari brasiliani hanno comunicato di respingerla perché offensiva e imprecisa. Lo riferisce il New York Times.

In una lettera al presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, Trump aveva scritto che i nuovi dazi sarebbero entrati in vigore il 1° agosto e “il modo in cui il Brasile ha trattato l’ex presidente Bolsonaro, un leader molto rispettato in tutto il mondo durante il suo mandato, anche dagli Stati Uniti, è una vergogna internazionale”.

Poche ore dopo, Lula ha dichiarato che il Brasile avrebbe ricambiato il ‘favore’ contro i dazi. “Il Brasile è un paese sovrano con istituzioni indipendenti che non accetterà di essere abusato da nessuno”, ha affermato in una dichiarazione. Ha aggiunto che il caso contro Bolsonaro “è di esclusiva responsabilità della magistratura brasiliana”.

Trump annuncia dazi al 50% sul rame

Il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti imporranno una tariffa del 50 percento sulle importazioni di rame a partire dal 1° agosto. Lo riporta il sito della Cnbc. La decisione è stata presa dopo aver ricevuto una valutazione sulla sicurezza nazionale, ha dichiarato Trump in un post su Truth Social.

Il rame è necessario per semiconduttori, aerei, navi, munizioni, data center, batterie agli ioni di litio, sistemi radar, sistemi di difesa missilistica e persino armi ipersoniche, di cui stiamo costruendo molte. Il rame è il secondo materiale più utilizzato dal Dipartimento della Difesa”.

I prezzi del rame sono aumentati del 2,62%, in seguito all’ultimo annuncio di Trump, estendendo i guadagni della sessione precedente, quando erano balzati del 13,12% e avevano registrato il miglior guadagno giornaliero dal 1989.