Windsor, Re Carlo ospita la cena di stato per Macron

Al Castello di Windsor martedì sera si è tenuta la cena di stato in onore del presidente francese Emmanuel Macron, nel primo giorno della visita di tre giorni del capo dell’Eliseo nel Regno Unito. Ad accogliere il presidente e la moglie Brigitte c’era Re Carlo III con la Regina Camilla e i principi del Galles, William e Kate. La visita di Macron è la prima di un capo di stato dell’Unione Europea nel Regno Unito dopo la Brexit del 2020. Il presidente francese ha tenuto un discorso al parlamento britannico, elogiando Londra per essere stata “fin dal primo giorno, anche prima del primo giorno” tra gli alleati più stretti dell’Ucraina. “Abbiamo lavorato duramente negli ultimi anni per stare al fianco del popolo ucraino, aiutandolo a resistere”, le sue parole. Macron ha parlato anche di Medio Oriente, sostenendo l’urgenza di “porre fine alle sofferenze degli ostaggi e dei cittadini di Gaza” e ha spiegato di credere “nel futuro della soluzione dei due Stati come base per l’architettura di sicurezza regionale”.