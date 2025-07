Le autorità greche hanno chiuso l’Acropoli di Atene per diverse ore martedì a causa delle alte temperature. I funzionari del Ministero della Cultura hanno annunciato la chiusura dalle 13:00 alle 17:00 ora locale. Sono state imposte pause di lavoro obbligatorie in diverse altre regioni, soprattutto nelle isole e in alcune zone della Grecia centrale, dove le temperature hanno superato i 40 gradi. Le misure sono entrate in vigore lunedì per i lavoratori all’aperto.