Gaza, Trump a Netanyahu: “Hamas vuole la tregua” 

Nella notte italiana cena alla Casa Bianca tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Hamas “vuole” il cessate il fuoco a Gaza, ha detto il capo dell’amministrazione di Washington. Il premier dello Stato ebraico ha affermato che Israele e gli Stati Uniti sono “vicini a trovare diversi paesi” che accoglieranno i palestinesi che vorrebbero lasciare la Striscia.

Durante la cena Netanyahu ha consegnato a Trump la lettera inviata al Comitato del premio Nobel per candidarlo al premio Nobel per la pace. “Voglio esprimere apprezzamento e ammirazione da parte di Israele e del popolo ebraico nei confronti della sua leadership globale e per i suoi sforzi per garantire pace e sicurezza in molte regioni, in particolare in Medioriente”, ha affermato il premier di Gerusalemme.

Sul tema Iran il leader della Casa Bianca ha fatto sapere che il prossimo round di colloqui sul nucleare fra Washington e Teheran “è stato programmato”.