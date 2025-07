Russia abbatte 91 droni ucraini nella notte

La Russia ha lanciato diversi attacchi nella notte e all’alba sull’Ucraina. Nella regione di Kherson le truppe russe hanno attaccato un trattore con un drone, uccidendo un uomo di 35 anni. Lo ha reso noto su Facebook il capo dell’amministrazione statale regionale, Oleksandr Prokudin, precisando che il raid è avvenuto sull’autostrada vicino a Berislav. Droni russi hanno poi preso di mira la regione di Kharkiv, dove si registrano 27 feriti, secondo Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione regionale locale. Una persona è rimasta uccisa in un attacco russo su Odessa, in cui sono stati danneggiati 10 garage, un edificio amministrativo nel territorio della stazione di servizio e diversi rimorchi per lavori edili. Auto, camion e un autobus sono andati distrutti nel raid e sul posto sono scoppiati incendi, poi spenti dai soccorritori. Nella regione di Sumy due persone sono state uccise e una è rimasta ferita in attacchi con un drone. Si tratta di un nuovo round di attacchi dopo quelli di sabato in cui sono morte sei persone.

Mosca, conquistati due villaggi in regioni Sumy e Dnipropetrovsk

Nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno conquistato gli insediamenti di Bessalovka e Dachnoye, rispettivamente nelle regioni ucraine di Sumy e Dnipropetrovsk, dove si è concentrata l’offensiva di Mosca negli ultimi mesi. Lo ha riferito il ministero della Difesa della Russia. “Le unità del gruppo di truppe del Nord hanno continuato ad avanzare nel profondo delle difese nemiche e hanno liberato l’insediamento di Bessalovka nella provincia di Sumy”, si legge in una nota del Ministero, come riporta l’agenzia Tass.

Russia abbatte 91 droni ucraini nella notte

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 91 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo come riportato dall’agenzia Tass. “Nella notte scorsa, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno distrutto e intercettato 91 droni ucraini ad ala fissa: 20 sul territorio della regione di Belgorod, 14 sul territorio della regione di Kursk, nove sul territorio della regione di Lipetsk, otto sul territorio della regione di Bryansk, otto sul territorio della regione di Mosca, otto sul territorio della regione di Voronezh, sette sulle acque del Mar Nero, tre droni sui territori delle regioni di Novgorod, Tver, Tambov, Leningrado, due sul territorio della regione di Orël e uno sui territori delle regioni di Vladimir, Krasnodar e Repubblica di Crimea”, ha affermato il dipartimento.

