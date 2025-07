Tajani: "Difficile soluzione entro fine anno"

Sono sei i civili rimasti uccisi in Ucraina dagli attacchi russi avvenuti ieri, mentre sono almeno 22 i feriti. Lo riferiscono le autorità regionali ai media locali: tra i morti anche un bambino di 8 anni. Nell’oblast di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleg Syniehubov, le forze russe hanno attaccato 13 insediamenti, uccidendo due persone e ferendone altre 11.

Truppe russe prendono il controllo di Sobolevka e Poddubnoye

Le truppe russe nelle ultime 24 ore hanno preso il controllo del villaggio di Sobolevka nella regione ucraina di Kharkiv e Poddubnoye nella DPR. Lo riporta l’agenzia russa Tass. Gli insediamenti sono stati occupati dalle unità dei gruppi “Est” e “Ovest”, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Tajani: “Difficile che soluzione arrivi entro fine anno”

“Credo la trattativa con la Russia sia molto complicata. Putin non vuole il cessate il fuoco ma la stabilizzazione completa della situazione”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al Forum in Masseria, intervistato da Bruno Vespa. “Se Putin dovesse fare marcia indietro avrebbe grossi problemi anche sociali per questo credo che prima della fine dell’anno sarà molto difficile arrivare a una soluzione”.

