Le guardie di frontiera della Polonia hanno avviato controlli temporanei al confine con la Germania. Da mezzanotte, i viaggiatori sono stati controllati in 52 valichi di frontiera. A un posto di blocco a Krajnik Dolny, agenti con giubbotti di sicurezza, fermano gli automobilisti provenienti dalla città brandeburghese di Schwedt, ad esempio i tedeschi che vogliono fare rifornimento a basso costo in Polonia prima di iniziare la giornata lavorativa. Il ministro degli Interni polacco Tomasz Siemoniak ha dichiarato che i controlli sono rivolti a “coloro che sono coinvolti nel traffico illegale di migranti attraverso il confine. I viaggiatori comuni non hanno nulla da temere” e dovrebbero durare fino al 5 agosto.

Sono inoltre in corso controlli presso 13 valichi di frontiera con la Lituania. Secondo il ministero dell’Interno, circa 800 guardie di frontiera, 300 agenti di polizia, 200 poliziotti militari e 500 membri delle unità volontarie di difesa nazionale sono coinvolti nei controlli su entrambi i confini. Il governo di Varsavia ha ordinato i controlli in risposta ai controlli di frontiera tedeschi. La Germania effettua controlli casuali al confine con la Polonia dall’ottobre 2023 per contrastare l’immigrazione irregolare. I