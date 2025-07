Nepal, i supporter celebrano il re deposto nel giorno del suo compleanno

Centinaia di sostenitori dell’ex re del Nepal Gyanendra Shah si sono radunati davanti alla sua residenza di Kathmandu per festeggiare il suo 74esimo compleanno, mentre cresce il sostegno per il monarca deposto nella nazione himalayana. Il sovrano che appare raramente in pubblico, ha permesso a numerosi supporter di entrare nella sua casa per tre ore.

I fan hanno portato in dono ghirlande di fiori, mazzi di fiori, biglietti, regali e vari prodotti alimentari che nella cultura nepalese vengono tradizionalmente offerti in occasioni speciali.

Il Nepal ha abolito la monarchia e trasformato la nazione in una repubblica nel 2008, introducendo un presidente come capo dello Stato.

Negli ultimi mesi si è rafforzata la richiesta di reintegrare Shah come re e di riportare l’induismo come religione di Stato. I gruppi monarchici accusano i principali partiti politici del Paese di corruzione. Gyanendra è stato capo di Stato costituzionale senza poteri esecutivi o politici fino al 2005, quando ha preso il potere assoluto. Ha sciolto il governo e il parlamento, incarcerato politici e giornalisti. dichiarando lo stato di emergenza e utilizzando l’esercito per governare il Paese.