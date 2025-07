Linda Martino, chi è la danzatrice italiana arrestata in Egitto

È una ballerina nata da padre egiziano e possiede sia la cittadinanza egiziana sia quella italiana Linda Martino, la danzatrice del ventre arrestata in Egitto con le accuse di offesa alla morale pubblica e incitamento alla dissolutezza nella società. Nel Paese africano gode di grande popolarità. Dalle ricostruzioni dei media, sembra che l’arresto sia avvenuto circa 2 settimane fa. Il suo vero nome sarebbe Sohila Tarek Hassan Haggag. Secondo quanto si legge su La Repubblica la donna ha parenti in Veneto e ha sposato un italiano.

La Repubblica riferisce anche che negli ultimi due anni sono state arrestate cinque danzatrici del ventre, tutte con le stesse caratteristiche: origine straniere, grande seguito sui social. E con la stessa accusa: offesa alla morale, istigazione alla dissolutezza e alla immoralità pubblica.

Linda Martino: gli studi

Linda Martino ha studiato economia e scienze politiche prima di dedicarsi alla danza.

Linda Martino: l’accusa

Secondo le prime ricostruzioni date dalle autorità, la donna è stata indagata per aver condiviso sui social video descritti come “indecenti” e “provocatori”. Sarebbe stata accusata di aver compiuto atti osceni in luogo pubblico in occasione di una performance di danza.

Linda Martino: oltre 2 milioni di follower su Instagram

Linda Martino è popolarissima sui social. La danzatrice può contare su 2,2 milioni di follower su Instagram che seguono i tantissimi reel pubblicati dalla italo-egiziana. Si aggiungono i 253 che la seguono su Facebook e i 22,5 mila su TikTok.

L’ambasciata italiana ha richiesto visita consolare

A quanto si apprende, Sohila Tarek Hassan Haggag, nota con il nome di Linda Martino, cittadina italiana ed egiziana che lavora come danzatrice, è stata arrestata in Egitto lo scorso 22 giugno. Fin dalla prima segnalazione l’ambasciata d’Italia al Cairo, in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione, fornendo assistenza consolare alla connazionale e alla sua famiglia. La sede diplomatica ha già ricevuto la madre della signora Haggag e ha richiesto alle autorità egiziane l’autorizzazione a effettuare una visita consolare.

Sbrollini (Iv): “Farnesina intervenga su danzatrice arrestata“

“Sconcerta e preoccupa la notizia della danzatrice del ventre con cittadinanza anche italiana arrestata in Egitto per ‘offesa alla morale, istigazione alla dissolutezza e alla immoralità pubblica’. Chiediamo alla Farnesina di fare il suo lavoro e intervenire per conoscere i particolari sull’arresto di Linda Martino, chiedere garanzie sulle sue condizioni e l’immediata liberazione. La sua situazione preoccupa anche i parenti in Veneto della ragazza”. Lo dice la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, componente della Commissione Cultura del Senato.