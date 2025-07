Home > Esteri > Egitto, arrestata danzatrice del ventre italiana per offesa alla morale

Le forze di sicurezza egiziane hanno arrestato la danzatrice del ventre Linda Martino con le accuse di offesa alla morale pubblica e incitamento alla dissolutezza nella società. È quanto riportano alcuni media locali. Secondo le prime ricostruzioni date dalle autorità, la donna è stata indagata per aver condiviso sui social video descritti come “indecenti” e “provocatori”. Martino è una ballerina nata da padre egiziano e possiede sia la cittadinanza egiziana che quella italiana. Ha studiato economia e scienze politiche prima di dedicarsi alla danza. In Egitto gode di grande popolarità e ha oltre due milioni di follower su Instagram. Dalle ricostruzioni dei media, sembra che l’arresto sia avvenuto circa 2 settimane fa.