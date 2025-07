L'attacco del presidente degli Stati Uniti prima di salire sull'Air Force One

Donald Trump stava parlando della situazione in Ucraina, prima di salire sull’Air Force One che lo ha riportato a Washington dopo un weekend nel New Jersey, quando ha iniziato a parlare di presunti brogli nelle elezioni vinte da Joe Biden. “Le elezioni sono state completamente truccate e se non lo fossero state, non sareste in guerra con la Russia in questo momento. E non avreste avuto l’inflazione e non avreste avuto l’orribile Afghanistan nel modo in cui l’hanno lasciato. Non avreste avuto l’orrore di ottobre con Israele e Hamas. Non avreste avuto nulla di tutto ciò. Non avreste avuto il recente scontro con l’Iran. Non avreste avuto nulla di tutto ciò e non avreste avuto l’inflazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata