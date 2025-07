E' accaduto al Darling Downs Zoo nello stato del Queensland

Una donna ha riportato gravi ferite a un braccio dopo essere stata attaccata da un leone in uno zoo australiano. Il Darling Downs Zoo nello stato del Queensland, ha riferito che la donna, 50 anni, stava osservando i guardiani mentre lavoravano nel recinto dei carnivori dello zoo prima dell’apertura di domenica mattina, quando è stata attaccata. È stata trasportata in elicottero dalla cittadina rurale di Pilton alla capitale dello stato, Brisbane, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, ha dichiarato lo zoo in un comunicato domenica.

Diversi media hanno riferito che la donna ha perso il braccio ferito. Lo zoo ha dichiarato che il personale sta collaborando con gli investigatori della sicurezza sul lavoro del governo per determinare come sia avvenuto l’incidente. “L’animale non sarà assolutamente abbattuto né punito in alcun modo”, si legge nel comunicato.

