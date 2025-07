Lunedì alle 18:30 ora locale l'incontro con Trump

“Stiamo lavorando per raggiungere un accordo alle nostre condizioni. Ho inviato una squadra” di negoziatori “con istruzioni chiare”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando con i giornalisti sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv prima della sua partenza per Washington, dove incontrerà il presidente americano Donald Trump. “Il colloquio con Trump può far progredire la situazione”, ha aggiunto. Secondo quanto riferito dal suo ufficio al Times of Israel, l’incontro fra lui e Trump è in programma per lunedì alle 18.30 ora di Washington, in Italia mezzanotte e mezza della notte fra lunedì e martedì.

