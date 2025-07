Il segretario al Tesoro americano ha parlato alla Cnn. Domani l'invio delle lettere di Trump con proposte "prendere o lasciare" a 12 Paesi

Proseguono gli sforzi per i negoziati tra Europa e Stati Uniti per evitare l’entrata in vigore dei dazi alle importazioni negli Usa annunciati dal presidente americano Donald Trump. Mentre le trattative continuano, si attende per domani, lunedì, l’invio da parte di Trump delle 12 lettere ai principali partner commerciali statunitensi (tra cui, separatamente, alcuni Paesi dell’Unione Europea) con proposte di tariffe “prendere o lasciare”, non negoziabili, il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, spiega che in caso di mancata adesione a queste proposte i dazi torneranno ai livelli del 2 aprile (circa il 20%) a partire dal primo agosto. “Il presidente Trump invierà delle lettere ad alcuni dei nostri partner commerciali dicendo loro che, se non ci saranno progressi” per un accordo, “il 1° agosto” i dazi “torneranno al livello del 2 aprile“, ha dichiarato Bessent in un’intervista alla Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata