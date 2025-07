Lo ha scritto in un post su X il proprietario di Tesla

“Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete! Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l’America Party è stato fondato per restituirvi la vostra libertà”. Lo ha scritto in un post su X Elon Musk annunciando la nascita di un terzo partito negli Stati Uniti. Musk ieri, sempre sul social X, aveva lanciato un sondaggio in cui chiedeva: “Il Giorno dell’Indipendenza è il momento perfetto per chiedersi se si desidera l’indipendenza dal sistema bipartitico (che alcuni definirebbero monopartitico)! Dovremmo creare l’America Party?”. Gli utenti che hanno votato, in 1.248.856, si sono espressi per il 65,4% a favore e per il 34,6% contrari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata