Trump: "Putin non vuole fine guerra, consapevole di nuove sanzioni"

Le forze di difesa ucraine hanno colpito l’aeroporto di Borisoglebsk, nella regione russa di Voronezh, base degli aerei Su-34, Su-35S e Su-30SM.Lo ha annunciato lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, come riportato da Ukrinform.”Nell’ambito degli sforzi per ridurre la capacità della Russia di effettuare attacchi aerei, il 5 luglio, l’unità delle Forze per le Operazioni Speciali delle Forze Armate dell’Ucraina, in collaborazione con altre componenti delle Forze di Difesa, ha colpito l’aeroporto di Borisoglebsk. Questo aeroporto è una base per gli aerei russi Su-34, Su-35S e Su-30SM”, si legge nel comunicato. L’entità dei danni deve ancora essere chiarita. Secondo lo Stato Maggiore, l’attacco ha colpito un arsenale di bombe aeree teleguidate, un aereo da addestramento e forse altri velivoli.

Kiev: "Neutralizzati 292 dei 322 droni lanciati da Russia"

Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 292 dei 322 droni che i russi hanno utilizzato per attaccare l’Ucraina dalla sera del 4 luglio. Come riporta Ukrinform, l’Aeronautica Militare delle Forze Armate dell’Ucraina lo ha riferito su Telegram. “Dalle ore 20:00 di venerdì 4 luglio, la Federazione Russa ha attaccato l’Ucraina con 322 droni d’attacco Shahed e droni simulatori di vario tipo dalle seguenti direzioni: Bryansk, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Shatalove. La direzione principale dell’attacco era Starokostyantyniv, nella regione di Khmelnytskyi. L’attacco aereo è stato respinto dall’aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell’Ucraina. Alle ore 09:30 di sabato 5 luglio, il sistema di difesa aerea aveva neutralizzato 292 droni. 157 erano stati abbattuti da armi da fuoco, 135 erano stati persi/eliminati dalla guerra elettronica. Sono stati registrati colpi in quattro località e bersagli abbattuti (frammenti) sono caduti in sei località”, hanno riferito le forzi militari ucraine.

Trump: "Putin non vuole fine guerra, consapevole di nuove sanzioni"

Sul fronte diplomatico, invece, pesano le parole di Donald Trump. Riferendosi alla telefonata avuta con il leader russo, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Vladimir Putin è a conoscenza di possibili ulteriori sanzioni statunitensi. Ha riferito ai giornalisti a bordo dell’Air Force One che il presidente russo aveva espresso preoccupazione per queste sanzioni, ma che era consapevole che queste potrebbero arrivare. In merito a possibili progressi sui negoziati di pace, Trump ha spiegato di essere “deluso” da Putin. “Sono molto deluso dalla conversazione che ho avuto con il presidente Putin perché non credo che sia pronto. Non credo che stia cercando di fermare i combattimenti, e questo è un peccato”, ha commentato il tycoon. Riguardo alla telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha affermato che i due hanno discusso la possibilità di inviare missili di difesa aerea Patriot a Kiev. Secondo Zelensky, l’Ucraina aveva chiesto agli Stati Uniti di venderle più missili e sistemi Patriot, che considera cruciali per la difesa delle sue città dai crescenti attacchi aerei russi. Trump ha parlato con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Tra gli argomenti, anche la situazione Ucraina e il sostegno per la difesa aerea di Kiev.

Ucraina, Trump valuta possibilità fornitura Patriot a Kiev

Gli Stati Uniti stanno valutando l’ipotesi di trasferire i missili Patriot all’Ucraina, di cui Kiev ha bisogno per difendersi dai missili nemici. Lo ha riferito Rbc-Ukraine , citando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante una conversazione con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Ne hanno bisogno (i missili Patriot, ndr) per la difesa. Non voglio vedere bambini uccisi. Sono incredibilmente efficaci. Sapete, abbiamo abbattuto 14 obiettivi su 14. È incredibile, se ci pensate”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Trump ha anche sottolineato che i missili sono necessari per l’Ucraina perché il Paese ha sofferto molto a causa degli attacchi russi. Alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero trasferito questi missili all’Ucraina, ha risposto che avrebbe preso in considerazione la questione. “Possiamo valutare la possibilità”, ha aggiunto Trump.

