La premier in collegamento con il 'Forum in Masseria' di Vespa: "Tempi riforme dipendono dal Parlamento"

Ucraina, la premier Giorgia Meloni affronta il tema intervenendo in videocollegamento al ‘Forum in Masseria’ di Bruno Vespa, a Manduria: “Giusto per fare un po’ di chiarezza anche rispetto ad alcune cose che ho letto, gli Stati Uniti – sottolinea la presidente del Consiglio – non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all’Ucrania. Hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti anche della contraerea. E’ sicuramente un fatto rilevante, ben diverso dal totale disimpegno americano che è stato raccontato”.

Ius Scholae,Meloni: “Sensibilità diverse, non è in programma”

“Il centrodestra è composto da forze politiche diverse, quelle forze politiche diverse su alcune questioni hanno sensibilità diverse. Penso che sia normale, altrimenti saremmo un partito unico. Ma quando ci siamo presentati alle elezioni insieme abbiamo deciso di stilare un programma di governo diciamo che delineasse quali sarebbero state le azioni di governo e la ragione per la quale io penso che sarebbe utile per tutti concentrarsi sulle priorità che abbiamo indicato nel programma e sono anche priorità sulle quali siamo tutti d’accordo. Il tema della riforma della cittadinanza non è tra queste”. Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta in collegamento video con il ‘Forum in Masseria’ di Bruno Vespa, a Manduria (Taranto).

“Non aspettiamo buona volontà Putin, esercitare pressione”

“Credo, come ho detto in varie occasioni, che se da una parte l’Ucraina ha ampiamente dimostrato il suo impegno sincero verso un percorso di pace, quello stesso impegno continua a mancare da parte russa e non penso che, diciamo così, si debba attendere la buona volontà di Putin nel fare passi avanti, penso che si debba invece esercitare tutta la pressione possibile”, aggiunge la premier.

“Oggi ho sentito Trump, spero in sviluppi positivi”

“Oggi si è tenuta una telefonata tra il presidente Zelensky e il presidente Trump. Io stessa oggi ho sentito il presidente Donald Trump” e “spero in sviluppi positivi sulla questione”, prosegue Meloni.

“Tempi premierato e giustizia dipendono dal Parlamento”

La premier interviene anche sui temi di politica interna: “Le dinamiche e le tempistiche delle due riforme e dei referendum alla fine dipendono dal Parlamento, non dal Governo. Per me è importante realizzare queste due riforme”, quella del Premierato e quella della Giustizia, spiega. Aggiungendo però che “non dipende da me se il referendum sul premierato dovesse arrivare invece che in questa legislatura nella prossima, almeno non si potrà dire che era una riforma che facevamo per garantire noi stessi, no? E magari si potrà parlare del merito della riforma, perché la riforma è stata pensata per consentire a chiunque governi di poter realizzare il mandato che ha ricevuto dai cittadini. Quindi diciamo se non altro avremmo l’esito di un referendum che dipende esclusivamente dalla bontà o meno della riforma e non dalla contingenza politica o dal tentativo di fare referendum su questo o su quello”.

Legge elettorale, “Proporzionale con indicazione premier e premio maggioranza”

“Le leggi elettorali sono una materia di competenza parlamentare. Intanto – dice ancora la premier – non c’è nessuna iniziativa del governo da questo punto di vista. Dopodiché personalmente credo che sarebbe positivo avere una legge elettorale che vada bene anche quando venisse approvata la riforma del premierato e in quel caso la legge giusta sarebbe una legge proporzionale. Sarebbe sicuramente una legge con indicazione del premier per ogni coalizione e sarebbe una legge con premio di maggioranza per chi vince. Sulle preferenze, le posizioni dei partiti politici sono variegate e quindi non posso dire quale potrebbe essere l’esito”.

Sui dazi “ricostruito il dialogo tra Europa e Stati Uniti”

Sui dazi “cosa accadrà non posso dirlo perché la competenza è della Commissione. Da parte italiana, abbiamo lavorato per fare in modo che il rapporto con gli Usa fosse franco e costante, teso a cercare di risolvere insieme i problemi. Dobbiamo essere soddisfatti per essere riusciti a ricostruire un dialogo, vedremo nei prossimi giorni. Facciamo tutti quanti la nostra parte”, sottolinea Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata