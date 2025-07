Le immagini condivise dal presidente sui propri canali social

Nel giorno dell’Indipendenza americana, il presidente Donald Trump si autocelebra con un video postato sui propri canali social e generato dell’Intelligenza Artificiale. Un breve video che parte da Trump bambino che crescendo collezione un successo dopo l’altro: dal liceo all’accademia militare, passano per la Trump Organization e dalla costruzione della Trump Tower, senza dimenticare la parentesi televisiva e la corsa alla Casa Bianca.

Fama, vittorie, denaro, successi a catena e anche il tentato assassinio di Butler in Pennsylvania. “Hanno cercato di chiudere la mia storia ma era solo un capitolo”, si legge in sovraimpressione. Un minuto di immagini accompagnate dalla colonna sonora ormai diventata inno del suo movimento: “YMCA” dei Village People. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

