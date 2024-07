Il tycoon è tornato in campagna elettorale in Michigan, a Grand Rapids, dove ha tenuto il primo comizio pubblico da quando è rimasto ferito nell'attentato a Butler

Donald Trump è tornato in campagna elettorale in Michigan, a Grand Rapids, dove ha tenuto il primo comizio pubblico da quando è rimasto ferito nell’attentato a Butler, in Pennsylvania. Presente anche il candidato repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Unit, JD Vance.

“Vinceremo in Michigan e renderemo l’America di nuovo grande”. “E’ l’elezione più importante nella storia degli Stati Uniti”, ha detto il tycoon al pubblico di uno dei cosiddetti “battleground States”, cioè uno degli Stati cruciali che potrebbe determinare l’esito delle elezioni.

Trump: “Mi sono preso una pallottola per la democrazia”

“Sono qui davanti a voi per grazia di Dio”. “Mi sono preso un pallottola per la democrazia”, ha aggiunto il leader repubblicano riferendosi all’attacco del 13 luglio scorso.

Trump: “I democratici non hanno idea di chi sia il loro candidato”

“I democratici non hanno idea di chi sia il loro candidato”, ha dichiarato Trump che si è poi rivolto alla folla chiedendo quale fosse il loro candidato preferito da sfidare: “Kamala Harris? Biden?”, ha detto sorridendo.

