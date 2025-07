In migliaia per ricordare il martirio dell'Imam Hussain, nipote del profeta Maometto

In Pakistan sabato migliaia di musulmani sciiti a Karachi hanno commemorato il martirio dell’Imam Hussain, nipote del profeta Maometto.

I musulmani di tutto il mondo, in particolare quelli sciiti, osservano il Muharram, il primo mese del calendario islamico, piangendo la morte di Hussain. I partecipanti al corteo funebre, per lo più vestiti di nero, si battevano il petto in segno di dolore. Hanno accarezzato e toccato un cavallo, simbolo di Zuljinnah, il cavallo su cui l’Imam Hussain cavalcò nella battaglia di Karbala. I partecipanti al corteo hanno anche denunciato Israele per i suoi attacchi militari a Gaza e in Iran e hanno bruciato bandiere di Israele e degli Stati Uniti. Esposti cartelli a sostegno della guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei. Più di 5.000 agenti di polizia e forze dell’ordine sono stati dispiegati per garantire la sicurezza del corteo, che si estendeva per molti chilometri.

