La Guida suprema ha partecipato alla cerimonia funebre alla vigilia dell'Ashura

La Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è riapparso per la prima volta in pubblico dall’inizio della guerra tra Iran e Israele. Khamenei ha partecipato alla cerimonia funebre alla vigilia dell’Ashura, celebrazione per i musulmani sciiti del giorno di lutto per il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. La festività indica anche l’inizio del calendario islamico. La tv di Stato iraniana ha mostrato Khamenei salutare con la mano e annuire alla folla che cantava mentre lui entrava e si sedeva.

