Almeno 18 persone sono rimaste ferite, molte in modo lieve, per un incendio scoppiato ieri notte a bordo di un aereo Ryanair che si trovava all’aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna. Lo riferiscono i media iberici. Sei persone sono state ricoverate in ospedale, riporta il Diario de Mallorca. L’incidente ha causato momenti di enorme tensione e i passeggeri hanno dovuto essere evacuati dall’aereo attraverso le uscite di emergenza, come testimoniano anche alcuni video pubblicati sui social. Alcuni sono rimasti feriti dopo essere saltati sulla pista direttamente dalle ali dell’aereo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

