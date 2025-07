Il video del presidente ucraino

“In un modo o nell’altro dobbiamo proteggere il popolo ucraino“. Così Volodymyr Zelensky a proposito della possibile riduzione di armamenti degli Usa a Kiev. “Oggi, i Ministri della Difesa e degli Affari Esteri dell’Ucraina hanno rilasciato dichiarazioni riguardo ai rapporti con gli Stati Uniti d’America. Attualmente, a livello operativo tra Ucraina e Stati Uniti, si stanno definendo tutti i dettagli relativi alla fornitura del sostegno alla difesa, in particolare per quanto riguarda la componente di difesa aerea” ha detto il presidente ucraino.

