Il sindaco di Istanbul è anche il principale oppositore di Erdogan

In Turchia migliaia di persone hanno manifestato martedì a Istanbul per ricordare i 100 giorni di detenzione del sindaco della città, Ekrem Imamoglu.

Imamoglu è considerato il principale sfidante del presidente Recep Tayyip Erdogan, al potere da 22 anni, ed è stato ufficialmente nominato candidato presidenziale del suo partito dopo il suo arresto. Ha lanciato un appello ai suoi sostenitori su X, scrivendo in un post: “Sono stato ingiustamente imprigionato per 100 giorni… La volontà del popolo non può essere messa a tacere. La nostra speranza, il nostro coraggio, la nostra unità prevarranno”. Martedì le autorità turche hanno anche esteso la repressione contro il principale partito di opposizione del Paese, il Partito popolare repubblicano, arrestando un ex sindaco e decine di funzionari municipali nella città occidentale di Izmir per presunta corruzione. Le prossime elezioni in Turchia si dovrebbero tenere nel 2028, ma potrebbero arrivare prima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata