In fiamme 6.500 ettari

Due persone sono morte in Spagna negli incendi scoppiati nella zona di Segarra, nella provincia di Lleida, in Catalogna, che hanno bruciato oltre 6.500 ettari e hanno portato la Protezione civile a confinare a casa 20mila residenti. I roghi giungono in un momento in cui la Catalogna affronta una forte ondata di caldo.

Le due vittime sono morte a Cosco’ e, secondo quanto riporta El Pais, si tratta del proprietario di una fattoria e di un lavoratore. Il giornale, citando fonti vicine al caso, riferisce che i due hanno provato con un veicolo a fuggire dalla zona in fiamme, ma sono rimasti bloccati e hanno proseguito a piedi. Sono però rimasti intrappolati nella zona e hanno perso la vita. I vigili del fuoco hanno trovato i corpi mentre perlustravano l’area colpita dalle fiamme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata