Si è conclusa senza un verdetto la prima giornata di camera di consiglio per la giuria del processo federale a Sean ‘Diddy’ Combs, il magnate dell’hip-hop accusato di traffico sessuale e associazione a delinquere. I dodici giurati, otto uomini e quattro donne, si sono riuniti per cinque ore e mezza. La camera di consiglio riprenderà martedì mattina alle 9 (le 15 in Italia). Se riconosciuto colpevole delle accuse più gravi, Combs rischia l’ergastolo.

Le accuse per ‘Diddy’ Combs

I pubblici ministeri sostengono che Combs, per due decenni, abbia usato la sua fama, la sua fortuna e una rete di dipendenti e collaboratori per costringere due diverse fidanzate a partecipare ripetutamente ad atti sessuali con lavoratori del sesso maschi, per giorni interi, mentre lui osservava e talvolta filmava gli eventi alimentati dalla droga (chiamati ‘freak off party’).

Gli avvocati della difesa replicano che i pubblici ministeri stanno impropriamente costruendo accuse federali su ciò che Combs faceva nella sua vita privata con le fidanzate, coinvolte volontariamente in uno stile di vita da “scambisti”, e su episodi di violenza domestica legati al loro cliente.

Cosa rischia ‘Diddy’ Combs

Combs, 55 anni, rischia dai 15 anni all’ergastolo se riconosciuto colpevole di tutte le accuse. Dopo aver dichiarato la propria innocenza, ha scelto di non testimoniare, mentre i suoi avvocati hanno costruito la difesa principalmente attraverso lunghi controinterrogatori dei numerosi testimoni dell’accusa, tra cui alcuni ex dipendenti di Combs, che hanno accettato di testimoniare solo dopo aver ottenuto l’immunità.

Quando lunedì i giurati hanno lasciato l’aula per iniziare le deliberazioni, Combs è rimasto seduto per un po’ con le spalle curve al banco della difesa, poi si è alzato e ha guardato verso tre file di spettatori piene di familiari e amici. I sostenitori si sono presi per mano e hanno chinato la testa in preghiera, come ha fatto anche Combs, che si trovava a pochi metri da loro. Al termine, hanno applaudito insieme, e lo stesso ha fatto Combs, ancora applaudendo mentre si voltava di nuovo verso la parte anteriore dell’aula.

Combs ha anche mostrato i due libri che sta leggendo: ‘Il potere del pensiero positivo’ di Norman Vincent Peale e ‘Il vantaggio della felicità’ di Shawn Achor.

Dopo appena un’ora di deliberazioni, il presidente della giuria ha inviato un biglietto al giudice, segnalando che un giurato “sembra non riuscire a seguire le istruzioni di Vostra Onore. Posso parlare con Vostra Onore o può intervistarlo lei?”. Il giudice ha invece scelto di rispondere con una nota, ricordando a tutti i giurati i loro doveri di deliberazione e l’obbligo di seguire le istruzioni legali fornite.

Alla fine della giornata, la giuria sembrava aver ripreso il lavoro, chiedendo chiarimenti su cosa costituisca ‘distribuzione di droga’, un elemento cruciale per determinare se Combs possa essere condannato o assolto per l’accusa di associazione a delinquere.

In aula il video integrale delle violenze alla fidanza

