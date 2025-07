Costumi e pistole ad acqua per combattere il caldo

In Olanda, nella città di Soest, i vigili del fuoco hanno portato degli idranti in un parco locale martedì sera per rinfrescare i residenti alle prese con una forte ondata di caldo. “Porta con te la pistola ad acqua e il costume da bagno, perché sei sicuro di bagnarti”, hanno detto i vigili del fuoco in un post su Instagram.

Decine di famiglie hanno goduto dell’evento pubblico con le pistole ad acqua. L’Europa sta attraversando una grave ondata di caldo con temperature da record segnalate in più località. Le avvertenze sanitarie sono in vigore in diverse nazioni europee.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata