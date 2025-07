Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone

Tre persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno nel Wisconsin. Migliaia di litri di gasolio si sono riversati sul terreno a Hartford, circa 35 miglia a nord-ovest di Milwaukee. Il treno trasportava anche protossido di azoto, comunemente noto come gas esilarante. Un portavoce della Wisconsin & Southern ha dichiarato che sono ancora in corso le indagini sulle cause dell’incidente. Anche il Dipartimento delle risorse naturali del Wisconsin sta indagando per verificare se ci siano state ripercussioni sull’ambiente.

NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE; MUST CREDIT WISN; NO ACCESS MILWAUKEE; NO USE BY US BROADCAST NETWORKS

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata