L'erede al trono era in città per un evento in favore dei senzatetto

Il principe William ha visitato una scuola superiore a Sheffield, nell’ambito delle celebrazioni per il secondo anniversario di Homewards, un progetto avviato dalla Royal Foundation del principe e della principessa del Galles con l’obiettivo di fermare il fenomeno dei senzatetto.

Il principe è stato accolto da applausi e bandiere sventolate dai più giovani alunni della Meadowhead Secondary School di Sheffield, nel nord-est dell’Inghilterra, mentre stringeva loro la mano e restituiva la bandiera caduta a uno studente al suo arrivo. Ha poi parlato con il personale e assistito a parte di una lezione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata