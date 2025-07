Il sito produce sistemi di difesa aerea e droni per l'esercito di Mosca

In Russia un drone ucraino ha colpito un impianto industriale russo a Izevsk, a circa 1.000 chilometri a est di Mosca, causando almeno tre morti e 35 feriti, 10 dei quali sarebbero in gravi condizioni. I lavoratori dello stabilimento sono stati evacuati. Il drone ha colpito lo stabilimento elettromeccanico Kupol, che produce sistemi di difesa aerea e droni per l’esercito russo, stando a quanto riferito da un funzionario del servizio di sicurezza ucraino, l’Sbu. Il sito si trova a circa 1.300 chilometri dall’Ucraina.

