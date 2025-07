La strage non accenna a fermarsi. Netanyahu alla Casa Bianca il 7 luglio

IN AGGIORNAMENTO – L’Ufficio stampa del governo di Gaza ha comunicato la morte del fotoreporter Ismail Abu Hatab. La sua scomparsa – riporta Al Jazeera – porta a 228 il numero di giornalisti morti nella Striscia dopo l’inizio dei raid israeliani. Hatab – viene spiegato – lavorava come fotoreporter a Gaza per diverse testate giornalistiche e aveva anche organizzato diverse mostre fotografiche fuori dalla Palestina per denunciare la realtà di Gaza. Situazione critica anche per i negoziati con l’Iran. Attesa per l’incontro Netanyahu-Trump.

Sale a 39 il numero di morti per attacco a internet cafè

Sale intanto a 39 vittime il bilancio dell’attacco israeliano contro un internet cafè sul mare, l’Al-Baqa, nella parte settentrionale di Gaza City. Decine di altre sono rimaste ferite. Lo riporta Al Jazeera. Tra le vittime c’era il giornalista Ismail Abu Hatab, oltre a donne e bambini che si erano radunati al bar.Un testimone ha dichiarato che l’attacco è stato effettuato da caccia israeliani. Il bombardamento ha raso al suolo il bar e ha lasciato un enorme cratere nel terreno. Hani Mahmoud di Al Jazeera, in collegamento da Gaza City, ha affermato che l’attacco al bar è avvenuto “senza alcun preavviso”.

Netanyahu alla Casa Bianca il 7 luglio

Striscia di Gaza e Iran saranno i temi principali che verranno affrontati nell’incontro alla Casa Bianca tra il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il presidente americano, Donald Trump, in programma lunedì 7 luglio (Netanyahu era già stato alla Casa Bianca a febbraio). Lo riporta The Times of Israel citando un funzionario statunitense, secondo cui Trump vorrebbe porre fine alla guerra nell’enclave palestinese e ottenere il rilascio degli ostaggi. Nello stesso tempo il leader di Washington vorrebbe sfruttare l’incontro per ‘celebrare i successi militari’ riportati nel conflitto di 12 giorni contro l’Iran.

Iran: “Non credo che i negoziati riprenderanno rapidamente”

“Non credo che i negoziati riprenderanno così rapidamente. Per decidere di riprendere il dialogo, dovremo prima assicurarci che l’America non torni a prenderci di mira con un attacco militare durante i negoziati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Cbs News.”Con tutte queste considerazioni, abbiamo ancora bisogno di più tempo, ma le porte della diplomazia non si chiuderanno mai”, ha affermato

Giancarlo Giannini: “Secolo folle, bimbi uccisi a Gaza mi ricordano il ’42”

“Questo film è una storia di amicizia, due persone che la pensano in maniera diversa, che hanno combattuto uno contro l’altro e alla fine uno di questi due muore e gli vietano una targa a ricordo di un uomo morto in guerra per raccontare una verità”. Lo dice Giancarlo Giannini a margine della presentazione del film ‘Albatross’ diretto da Giulio Base. Il film, che uscirà il 3 luglio, racconta la storia vera del giornalista di guerra Almerigo Grilz. Giannini ha un ruolo nel cast, che include anche Francesco Centorame, Michele Favaro.

“Oggi di quello che succede non si capisce nulla, ognuno dice quello che gli pare ma la cosa vera è che il mondo sta cambiando, oggi per me è il momento del secolo della follia, abbiamo perso il contatto del valore umano, di chi è l’uomo. Accendi la tv e vedi bambini uccisi e mi ricordano le immagini del ’42 quando da giovane vedevo i carretti che portavano i cadaveri di bambini maciullati”.

