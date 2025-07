Una delegazione tecnica della Commissione europea è in viaggio verso Washington per chiudere la faccenda

Il cerchio si stringe. La Commissione europea punta a chiudere la partita dei dazi entro il 9 luglio, quando scadrà la sospensione Usa delle tariffe reciproche. L’accordo potrebbe arrivare già questa settimana e potrebbe chiudersi sulla percentuale del 10%, sulla scia dell’intesa raggiunta con la Gran Bretagna. Dal vertice Ue della scorsa settimana è emerso chiaramente come molti Paesi, a cominciare da Germania e Italia, si siano espressi per chiudere il prima possibile, per evitare a imprese e mercati il prolungarsi dell’incertezza. Un accordo-quadro che poi sarà definito meglio in un secondo momento, magari con le misure compensative auspicate dal presidente francese Emmanuel Macron, che spinge invece per ‘far pagare’ agli Usa eventuali disparità tariffarie.

La posizione di Bruxelles

La Commissione europea, che sognava zero dazi da entrambe le parti, dovrà adattarsi a una relazione incentrata ancora da misure protezionistiche, nel tentativo di ridurre al massimo il danno a imprese e cittadini. Di certo, non c’è nella trattativa alcuna modifica della legislazione Ue, a cominciare dalle norme del mercato digitale DMA e DSA, né tantomeno dell’AI Act, che tanto angustiano i colossi e l’amministrazione americana. La base di partenza vede comunque attualmente gli Stati Uniti imporre dazi del 50% sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dall’Ue, del 25% sulle automobili e una base del 10% su tutte le importazioni europee.

I commenti

In ogni caso, l’Esecutivo Ue cerca “una soluzione che sia accettabile per tutti i 27 Stati membri, e che contribuisca anche alla complessità dei negoziati”, dice la prima portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, interrogata anche sul timore di rappresaglie verso i prodotti spagnoli dopo la posizione di Pedro Sanchez sugli obiettivi di spesa Nato. “Rilanciare la guerra commerciale e i dazi in questo momento storico è un’aberrazione, soprattutto quando vedo i dazi che vengono imposti a paesi che stanno iniziando la loro ripresa economica”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron intervenendo alla Quarta Conferenza Internazionale sul Finanziamento dello Sviluppo delle Nazioni Unite a Siviglia.

Una delegazione tecnica della Commissione europea è in viaggio verso Washington per chiudere la faccenda. Sarà raggiunta anche dal commissario al Commercio, Maros Sefcovic, che riferisce: “Ci stiamo concentrando assolutamente su un esito positivo. Abbiamo ricevuto le prime bozze delle proposte per l’eventuale accordo di principio su cui stiamo lavorando”. “Naturalmente, faremo del nostro meglio con il mio partner per far progredire questi negoziati il più possibile”, rimarca. “C’è molto di cui discutere. A questo punto, posso solo dirvi che vogliamo raggiungere il massimo possibile, qualcosa che sia equo per entrambe le parti, che aiuti le aziende di entrambe le parti ad avere maggiore prevedibilità e chiarezza. E vogliamo farlo partendo dal presupposto che siamo i due alleati più stretti”, conclude.

La decisione del Canada

Intanto, il Canada ha revocato la sua digital tax per i giganti della tecnologia, che sarebbe entrata in vigore oggi, dopo che Trump ha bruscamente interrotto i colloqui commerciali venerdì in risposta alla tassa e ha minacciato nuovi dazi sui prodotti canadesi. Decisione che ha portato Washington a riprendere immediatamente i negoziati commerciali con Ottawa. L’Ue, intanto, guarda anche ad altri potenziali partner. Ieri ha inviato agli Stati membri la proposta legislativa dell’accordo commerciale con il Mercosur. Mercoledì terrà il 13° Dialogo Strategico con la Cina a Bruxelles, dove si recherà il ministro degli Affari Esteri cinese Wang Yi.

