Ottawa fiduciosa di un accordo in vista della scadenza del 21 luglio

Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato domenica sera che i colloqui commerciali con gli Stati Uniti sono ripresi dopo che il Canada ha revocato il suo piano di tassare le aziende tecnologiche statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato venerdì di aver sospeso i colloqui commerciali con il Canada a causa del suo piano di mantenere la tassa sulle aziende tecnologiche, che ha definito “un attacco diretto e palese al nostro Paese”.

Il Canada revoca la Digital Serves Tax

Il governo canadese ha dichiarato che “in previsione” di un accordo commerciale, “il Canada avrebbe revocato” la Digital Serves Tax. La tassa sarebbe dovuta entrare in vigore lunedì. Carney e Trump si sono parlati telefonicamente domenica e l’ufficio di Carney ha dichiarato di aver concordato di riprendere i negoziati. “L’annuncio di oggi sosterrà la ripresa dei negoziati in vista della scadenza del 21 luglio 2025, fissata al vertice dei leader del G7 di questo mese a Kananaskis”, ha dichiarato Carney in una nota.

Le accuse di Trump al Canada

L’annuncio di Ottawa arriva a due giorni dalle dure parole del presidente americano Trump che aveva annunciato la rottura delle trattative commerciali con il Canada proprio a seguito dell’introduzione di una digital tax per le aziende tecnologiche americane. Una scelta che il tycoon aveva definito su Truth “un attacco diretto e palese al nostro Paese. Stanno ovviamente copiando l’Unione Europea, che ha fatto la stessa cosa e che è attualmente in discussione con noi”. Proprio per questo Trump aveva aggiunto che “sulla base di questa tassa spropositata” Washington avrebbe interrotto “tutte le discussioni sul commercio con il Canada, con effetto immediato. Entro i prossimi sette giorni comunicheremo al Canada i dazi che pagheranno per fare affari con gli Stati Uniti d’America”.

