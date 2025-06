In corso la rimozione dei detriti per verificare se altri operai siano rimasti intrappolati

Almeno 8 morti e diversi feriti in India in un’esplosione e un incendio in una fabbrica farmaceutica nello Stato meridionale di Telangana. Lo riferiscono le autorità locali. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi carbonizzati di 6 lavoratori. Altri 2 sono deceduti in ospedale per le ustioni. E’ in corso la rimozione dei detriti per verificare se altri operai siano rimasti intrappolati.

