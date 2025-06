Il principe Edoardo, fratello minore di Re Carlo III, ha incontrato alcune famiglie indigene

Il principe Edoardo, duca di Edimburgo e fratello minore di Re Carlo III, ha visitato l’Isola del Principe Edoardo, nella parte orientale del Canada. Il principe si è recato nel centro culturale della riserva indiana di Abegweit, dove ha partecipato a un cerchio di tamburi e ha incontrato alcune famiglie indigene. L’isola prese il nome di Principe Edoardo nel 1799 in onore di Edoardo Augusto di Hannover (quartogenito di Giorgio III e padre della Regina Vittoria). No re-use, re-sale or archive

