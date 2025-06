Prese d'assalto parchi e piscine, tifosi in fila con ombrelli per ripararsi dal sole

I residenti di Londra hanno preso d’assalto piscine e nei parchi, mentre molti hanno fatto la fila per Wimbledon, con temperature soffocanti che hanno raggiunto livelli quasi record. Poco prima dell’inizio delle prime partite, previsto per le 11:00 ora locale, la temperatura era di 28 °C. I tifosi in coda utilizzavano ombrelli per ripararsi dal sole.

