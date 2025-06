L'ex presidente conservatore alla sbarra per un presunto complotto per ribaltare le elezioni

I sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro si sono riuniti domenica sull’Avenida Paulista a San Paolo per manifestare il loro sostegno al leader di estrema destra, che sta affrontando crescenti problemi legali. I suoi sostenitori hanno sventolato bandiere brasiliane e intonato slogan contro la Corte Suprema, criticando il governo di Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro e 33 alleati sono sotto processo per un presunto complotto volto a ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2022 e rimanere al potere. “Sono sicuro che l’obiettivo finale non è arrestarmi, ma eliminarmi”, ha detto Bolsonaro ai suoi sostenitori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata