Le proteste nella capitale contro gli arresti nella grande dimostrazione antigovernativa di sabato

Lunedì la polizia serba ha rimosso i blocchi stradali nella capitale Belgrado, istituiti dai manifestanti antigovernativi per protestare contro gli arresti di decine di persone che sabato avevano partecipato all’imponente dimostrazione per chiedere le dimissioni dell’esecutivo di Aleksandar Vučić ed elezioni anticipate. Gli agenti hanno smantellato le recinzioni metalliche e spostato i cassonetti dell’immondizia che bloccavano il traffico nel quartiere Zemun di Belgrado, mentre diverse decine di manifestanti alzavano le mani in aria e intonavano slogan contro il governo.

