I repubblicani del Senato hanno superato di misura un passaggio procedurale chiave nella corsa per far avanzare il pacchetto di agevolazioni fiscali, tagli alla spesa e fondi rafforzati per le deportazioni del presidente americano Donald Trump entro la scadenza del 4 luglio. Il risultato, 51 a 49, è arrivato dopo una notte tumultuosa con il vicepresidente J.D. Vance al Campidoglio per rompere un potenziale pareggio.

